مصدر حكومي: "الرئاسة" تجاهلت قنديل وأعلنت حركة المحافظين "دون علمه"

المصدر: بشر والعريان والكتاتني وصالح وضعوا القائمة بالتنسيق مع مستشاري الرئيس

كتب : احمد عبدالعطيم منذ 15 دقيقة

أكد مصدر حكومي مسؤول أن تشكيل حركة المحافظين الجديدة تم من مؤسسة الرئاسة مباشرة دون تدخل من الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح المصدر، لـ"الوطن"، أن قنديل لم يلتقِ المرشحين قبل صدور القرار الرئاسي بتعيين المحافظين الجدد، مضيفا أن اختيار المحافظين الجدد قام بها مستشاري الرئيس محمد مرسي التابعين لجماعة الإخوان المسلمين، علاوة على وزير التنمية المحلية الدكتور محمد علي بشر، المنتمي للجماعة أيضا، وشارك في وضع القائمة قيادات من الإخوان على رأسهم سعد الكتاتني وصبحي صالح وعصام العريان.

يذكر أن الرئيس محمد مرسي أصدر قرارا جمهوريا اليوم بحركة المحافظين الجديدة وتشمل ١٧ محافظا.

وتتضمن الحركة تغيير المحافظين فى الإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية ومطروح والفيوم وبنى سويف وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والبحيرة والقليوبية والمنوفية والدقهلية.

وتم تعيين طارق مهدى عبد التواب محافظا للإسكندرية، وإسماعيل حسن عطية محافظا لأسوان، وسماح محمد أحمد قنديل محافظا لبورسعيد، والمستشار محمد ماهر الظاهر محافظا للبحر الأحمر.