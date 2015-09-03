أخبار عاجلة

ضبط 6.500 طن أرز شعير قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية -
في دبي.. معلمة تنقذ طفلة من تحرش سائق حافلة المدرسة -
اليوم.. الأهلي يواجه بتروجيت لتأكيد صدارته للدوري -
8 الصبح - هالة الزغندي مؤلفة مسلسل حجر جهنم تكشف عن اسباب تخوفها من ممثلات المسلسل -
8 الصبح - مؤلفة "مسلسل حجر جهنم" هالة الزغندي تكشف عن أسباب خروج المسلسل من سباق رمضان -
8 الصبح -حفل زفاف النجمة كارمن سليمان على الملحن مصطفى جاد بحضور عدد كبير من النجوم -
8 الصبح - كاميرا 8 الصبح فى العرض الخاص لفيلم "بنك الحظ" ورأي نجوم الفن في الفيلم ..؟ -
ارتفاع حصيلة ضحايا السيول الوحلية في كولومبيا إلى أكثر من 300 قتيل -
ميسي يقود برشلونة للفوز على اشبيلية بثلاثية .. تقرير -
8 الصبح - مدرب الزمالك الجديد يصرح : "متسالونيش" عن الدوري الموسم الحالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

ارتفاع عدد المتقدمين لانتخابات مجلس النواب بالفيوم إلى 93 مرشحا

Google+ Print
ارتفاع عدد المتقدمين لانتخابات مجلس النواب بالفيوم إلى 93 مرشحا ارتفاع عدد المتقدمين لانتخابات مجلس النواب بالفيوم إلى 93 مرشحا
لليوم الثالث على التوالى تستمر لجنة تلقى طلبات ترشح المتقدمين لخوض انتخابات مجلس النواب، برئاسة سعيد ياسين الرئيس الإدارى للجنة فى عملها بمقر محكمة الفيوم الابتدائية.

وصرح على سويدان عضو لجنة تلقى طلبات المرشحين بأن عدد المرشحين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم اليوم 5 مرشحين من بينهم سيدة.

وأشار سويدان إلى أن إجمالى عدد المرشحين على مدار أمس، واليوم بلغ 93 مرشحا على مستوى الدوائر الانتخابية بالمحافظة، مؤكدا أن اليوم وأمس كان الإقبال ضعيفا من قبل المرشحين، مقارنة باليوم الأول الذى بلغ فيه عدد المرشحين 80 مرشحا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365