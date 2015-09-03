ارتفاع عدد المتقدمين لانتخابات مجلس النواب بالفيوم إلى 93 مرشحا

لليوم الثالث على التوالى تستمر لجنة تلقى طلبات ترشح المتقدمين لخوض انتخابات مجلس النواب، برئاسة سعيد ياسين الرئيس الإدارى للجنة فى عملها بمقر محكمة الفيوم الابتدائية.

وصرح على سويدان عضو لجنة تلقى طلبات المرشحين بأن عدد المرشحين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم اليوم 5 مرشحين من بينهم سيدة.

وأشار سويدان إلى أن إجمالى عدد المرشحين على مدار أمس، واليوم بلغ 93 مرشحا على مستوى الدوائر الانتخابية بالمحافظة، مؤكدا أن اليوم وأمس كان الإقبال ضعيفا من قبل المرشحين، مقارنة باليوم الأول الذى بلغ فيه عدد المرشحين 80 مرشحا.