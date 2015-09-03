محافظ أسيوط يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات

شنت أجهزة محافظة أسيوط حملة مكبرة لإزالة عدد من التعديات ورفع الإشغالات بحى شرق وغرب مدينة أسيوط، استمرت لمدة 6 ساعات بقيادة المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، حيث أسفرت عن إزالات فورية لتعديات محال تجارية وكافتيريات ومطاعم على نهر الطريق العام.

كما نجحت الحملة فى رفع عدد ثلاثة أكشاك مخالفة وبروزات محال تم إقامتها بالتعدى والمخالفة دون ترخيص بشارع معهد الأورام ومنطقة شركة "قلته" وميدان المحطة وشارع رياض ومنطقة المجذوب.

وأكد المهندس ياسر الدسوقى ضرورة مواصلة التصدى بكل حسم للمخالفات المنتشرة بجميع صورها وخاصة التعديات والمخالفات البنائية والحفاظ على أملاك الدولة والمال العام وشن المزيد من الحملات المفاجئة على مدار اليوم لرفع الإشغالات والأكشاك المخالفة وإخلاء وتطهير الأرصفة للمشاة ومراجعة تراخيص المحال التجارية وإغلاق المخالف فوراً واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين بتحرير محاضر وإحالتهم إلى النيابة العامة منعاَ لعودتهم مرة أخرى.

وأصدر محافظ أسيوط تعليمات مشددة لكافة رؤساء المراكز والأحياء بالمحافظة بضرورة العمل الميدانى والتفاعل مع المواطنين والوقوف على احتياجاتهم فى إطار تحسين جودة الخدمات المقدمة والحفاظ على انضباط الشارع الأسيوطى واحترام القانون، لافتاً إلى وجود خطة لإعادة الانضباط إلى جميع مراكز المحافظة بدأت بمدينة أسيوط.

ولفت محمد حلمى رئيس حى شرق مدينة أسيوط، إلى أنه تم تنفيذ حملة مكبرة برئاسة محافظ أسيوط وبمشاركة جميع إدارات الحى المعنية ومعدات ولوادر الحى وهيئة النظافة بالتنسيق مع الجهات الأمنية وشرطة المرافق، حيث شملت منطقة شارع رياض وشارع الهلالى وخلف منطقة المحطة، أسفرت عن إزالة كافة المخالفات والتعديات.

وقالت هويدا شافع رئيس حى غرب مدينة أسيوط، إلى أن الحملة بدأت بإزالة الإشغالات والمخالفات من شارع المكتبات أمام جامعة أسيوط ومروراً بشارع معهد الأورام ومنطقة ميدان المجذوب ومنطقة القيسارية وحتى ميدان المحطة، وأسفرت عن إزالة 3 أكشاك مخالفة وغير مرخصة وإزالة بروزات مخالفة لـ18 محلا تجاريا وفحص 12 رخصة مطعم والشهادات الصحية الخاصة به.