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"صحة الإسكندرية" تحذر الأحزاب من تنفيذ أى نشاط طبى بدون موافقتها

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"صحة الإسكندرية" تحذر الأحزاب من تنفيذ أى نشاط طبى بدون موافقتها "صحة الإسكندرية" تحذر الأحزاب من تنفيذ أى نشاط طبى بدون موافقتها
صرح الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أنه فور قيام أحد الأحزاب السياسية بالإعلان عن توافر عقار (سوفالدى) لعلاج فيروس سى، ودعوة المرضى للتقدم للحصول على العلاج بالمجان، وبناء على توجيهات أ.د.عادل عدوى وزير الصحة، فقد تم تشكيل لجنة من إدارة العلاج الحر وإدارة الصيدلة بالمديرية، توجهت مساء أمس إلى مقر الحزب حيث قامت اللجنة برفع الإعلان من الأماكن الموضوع بها فورا، وتفتيش المكان بالكامل والتأكد من عدم وجود أى عقاقير طبيبة به مع أخذ تعهد كتابى على أمين عام الحزب بالإسكندرية بعدم عمل أى حملة أو دعاية أو نشاط طبى بالحزب إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة .

وأكد حجازى أن هذا التحرك يأتى فى إطار الالتزام المديرية بالضوابط التى حددها قرار وزير الصحة رقم 477 لسنة 2015 بشأن إنتاج وتداول وصرف المستحضرات الخاصة بعلاج فيروس سى ، والتى تهدف إلى حماية صحة المرضى وتحقيق أفضل استجابة للعلاج.

وأوضح حجازى أنه فى حالة رغبة أى حزب أو غيره من منظمات المجتمع المدنى فى التبرع بأدوية لعلاج المرضى فيجب أن يتم ذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة من خلال بروتوكولات مشتركة بما يضمن أفضل استفادة من التبرع وعدم تعرض المرضى لمخاطر إضافية بلا داع .
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