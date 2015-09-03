بالصور.. محافظ الشرقية يستقبل أسر الشهداء الفائزين بالحج

استقبل الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، اليوم العشرة الفائزين برحلة الحج من أسر الشهداء أبناء المحافظة، وسلمهم مبالغ مالية كمصروفات ونفقات للحج.

وأعرب المحافظ لأسر الشهداء عن تقديره لدماء أبنائهم الغالية، وتمنى لهم العودة بسلام الله إلى أرض الوطن بعد أداء فريضة الحج، وطلب منهم الدعاء بأن يحفظ الله مصر وأهلها من كل سوء ومكروه.

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