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3 مرشحين يتقدمون للكشف الطبى لانتخابات النواب بالسويس

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3 مرشحين يتقدمون للكشف الطبى لانتخابات النواب بالسويس 3 مرشحين يتقدمون للكشف الطبى لانتخابات النواب بالسويس
تقدم ظهر اليوم 3 مرشحين محتملين لمجلس النواب للجنة الطبية بمستشفى التأمين الصحى بالسويس، من أجل إجراء الكشف الطبى، لتقديمه ضمن أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب.

وقال الدكتور رضا زغلول رئيس اللجنة الفنية للجنة الطبية، إن مرشحا واحدا فقط قام بإجراء الفحص الطبى وهو جمال عبد الباسط وهناك 2 مرشحين توجها إلى مقر مديرية الصحة لدفع المستحقات المالية الخاصة بالكشف ثم العودة مرة أخرى لمقر اللجنة لإجراء الفحوصات.

وأضاف رئيس اللجنة الفنية للجنة الطبية فى تصريحات خاصة أن اللجنة بدأت عمليها اليوم بشكل رسمى بالتنسيق مع مديرية الصحة ومسئولى المستشفى التأمين.

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