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ترقية 16 عضو هيئة تدريس وتعيين 11 مدرسا بجامعة طنطا

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ترقية 16 عضو هيئة تدريس وتعيين 11 مدرسا بجامعة طنطا ترقية 16 عضو هيئة تدريس وتعيين 11 مدرسا بجامعة طنطا
وافق مجلس جامعة طنطا فى جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور عبدالحكيم عبدالخالق خليل على منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ لكل من الدكتورة مايسة فهمى سالم والدكتورة منال إبراهيم البرماوى والدكتورة دعاء عادل هيبة والدكتورة أروى محمد عبد العاطى والدكتور نعيم محمد عبد النبى بكلية الطب، والدكتورة أمانى محمود سرحان بكلية الهندسة، والدكتور أحمد عبادة جدوع بكلية الآداب ومنح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد للدكتور حسام الدين محمد عبد العظيم والدكتور أحمد السيد الطنطاوى والدكتور أشرف عاطف محمود والدكتور أيمن شحاتة الديب والدكتور وائل محمد الفقى والدكتور حسام سيد الشريف والدكتور ياسر محمد الهوارى والدكتورة إنعام صلاح الدين ربيع بكلية الطب، والدكتور أحمد السيد جودة بكلية الصيدلة.

كما وافق المجلس على التعيين فى وظيفة مدرس للدكتور محمد طارق عبد المنعم والدكتورة منى محمد إبراهيم والدكتورة هبة كامل محمود والدكتور أحمد إبراهيم حرقان بكلية الطب، والدكتور مصطفى السيد الشوبرى والدكتور كريم سامى السعيد والدكتورة مها خالد أبو المعاطى بكلية العلوم، والدكتورة هبة أحمد المتبولى بكلية الآداب، والدكتور ماهر رشاد سالم والدكتور عمرو زكى القاضى بكلية الهندسة، والدكتور محمد محمود عطيوى بكلية التربية النوعية.

بالإضافة إلى الموافقة على منح 28 درجة دكتوراة و37 درجة ماجستير و5858 دبلوم الدراسات العليا فى التخصصات المختلفة.

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