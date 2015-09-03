بالصور.. إزالة 745 حالة تعدٍ فى حملة أمنية مكبرة بدسوق كفر الشيخ

شنت مديرية الأمن بكفر الشيخ حملة مكبرة شاملة بمدينة دسوق بإشراف اللواء حمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ برئاسة اللواء مصطفى سلطان مساعد مدير أمن كفر الشيخ لفرقة شرطة دسوق يرافقه كل من المقدم محمد الجندى نائب مأمور قسم شرطة دسوق.

الرائد تأمر الجيزاوى رئيس شرطة مرافق دسوق بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بحضور المحاسب أسامة كامل نائب رئيس المركز والمدينة ورئيس قسم الإشغالات بالوحدة ورئيس حى جنوب ومدير مكتب رئيس المدينة للقيام بحملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات بكافة أنواعها المختلفة بشوارع مدينة دسوق تأكيدا على عودة الانضباط للشارع بالمدينة.

وتمت إزالة جميع الإشغالات ورفع جميع التندات المخالفة بالشوارع الرئيسية والميادين الرئيسية بداية من الميدان الإبراهيمى وشارع سعد زغلول وشارع الجلاء وطريق الكورنيش من أول النفق وحتى الكوبرى العلوى.

وقد أسفرت الحملة عن إزالة عدد 745 حالة تعدٍ 285 حالة إشغال طريق عام و40 حالة نقل بطىء و45 حالة قرارات إدارية و75 محضر إشغال طريق عام و300 حالة متنوعة من مرور ومحاضر متنوعة ورفع تندات مخالفة.

وأكد اللواء مصطفى سلطان أن الحملة متسمرة خلال هذا الشهر بجميع شوارع المدينة بناء على تعليمات اللواء محد عاطف شلبى مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ.

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