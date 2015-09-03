الأهلي وأوروبا - بلال يحكي لـ في الجول: عن الأهرامات سبب الخسارة من برشلونة والفوز على مدريد

"على الرغم من إنه لقاء ودي ولكنه من أصعب المباريات التي مرت بي. والسبب خسارة الأهلي" .. هكذا بدأ أحمد بلال مهاجم الأهلي الأسبق حديثه عن مباراة برشلونة.

مواجهة أوروبية جديدة يستعد الأهلي لخوضها أمام خيتافي في إسبانيا. مواجهة سبقها عدة مواجهات أوروبية أخرى للأهلي من بينهم مواجهة برشلونة في احتفال مرور 100 سنة على تأسيس النادي.

برشلونة حل ضيفا على القاهرة لمواجهة الأهلي في احتفال المارد الأحمر على مرور 100 سنة على تأسيس النادي.

وخسر الأهلي 4-0 أمام برشلونة في مباراة لا ينساها أحمد بلال لأكثر من سبب.

ويحكي أحمد بلال لـFilGoal.com كواليس ما قبل مواجهة برشلونة ولماذا خسر الأهلي وعن أبرز أحداث المباراة.

وكل ما يلي على لسان بلال في حديثه مع FilGoal.com.

حديث جوزيه

"جوزيه قبل المباراة تحدث لنا بهدوء ليخفف علينا الضغط".

"طلب من الجميع تقديم أداء جيد بعيدا عن النتيجة".

"أزال من علينا خوف الخسارة لأجل تقديم أداء جيد".

"وقال لنا: ألعبوا مثل ما لعبتهم من قبل أمام ريال مدريد".

سر الأهرامات

"دخلنا المباراة وكنا نعلم من داخلنا أننا سنخسر".

"برشلونة كان الفريق الأفضل في العالم وقتها بنجوم مثل رونالدينيو وصامويل إيتو وليونيل ميسي كان قد بدأ بالتألق والكثير والكثير".

"ولكن في الحقيقة لم نتوقع أبدا الخسارة 4-0 وحزنت كثيرا لذلك".

"المباراة لم تكن نهائيا مثل مباراة ريال مدريد. فمدريد كان يلعب للترفيه على عكس برشلونة".

"إلى جانب أن زيارة ريال مدريد للأهرامات قبل المباراة جعلت الأمور أسهل لنا".

"مع برشلونة الفريق الإسباني جاء بالقوة الضاربة بالكامل. ولعب المباراة بجدية ليس مجرد ترفيه".

قميص ميسي

"ميسي أبدع قبلها أمام ريال مدريد وسجل "هاتريك" في لقاء انتهى 3-3 وكل الأعين كانت تترقب وصوله القاهرة".

"قبل المباراة قلت لنفسي يجب أن أحصل على قميص ميسي بعد اللقاء. يجب علي ذلك".

"وبالفعل بعد انتهاء المباراة مباشرة ذهبت إلى ميسي للحصول على قميصه. وأعطاني إياه".

"لقد حصلت على قميص ميسي وفعلت ما أريد".

"ولكن بالتأكيد تظل المباراة من المباريات ذات الذكريات السيئة بالنسبة لي لأن الأهلي خسر 4-0".