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وزير التنمية المحلية: لست مسؤولا عن حركة المحافظين.. وهي من اختصاص مرسي وقنديل

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وزير التنمية المحلية: لست مسؤولا عن حركة المحافظين.. وهي من اختصاص مرسي وقنديل وزير التنمية المحلية: لست مسؤولا عن حركة المحافظين.. وهي من اختصاص مرسي وقنديل

كتب : ماهر هنداوي منذ 10 دقائق

قال محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية إنه لم يعلم شيئا عن حركة المحافظين، ولا يتدخل فيها من قريب أو بعيد.

وأوضح الوزير، لـ"الوطن"، أنه ليس مسؤولا عن اختيارات المحافظين، كما يتردد، وأن الاختيارات من صميم اختصاص الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، مؤكدا أن دوره فقط يقتصر على الرد على أي استفسار من الرئاسة حول أيا من المرشحين.

يذكر أن بشر كان آخر من يعلم بحركة المحافظين، حيث صرح أمس لوكالة الأناضول بأن الحركة لن تظهر إلا في نهاية الأسبوع الجاري، وأن المشاورات مازالت مستمرة مع القوى السياسية بشأن الحركة.

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