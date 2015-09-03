بالصور.. القبض على شقيقين بحوزتهما 150كيلو بانجو وبندقية فى الإسماعيلية

تمكنت مباحث المخدرات بالاشتراك مع مباحث قسم ثانى الإسماعيلية، من القبض على شقيقين بحوزتهما 150 كيلو بانجو و15 طربة حشيش وبندقية غربى و79 طلقة.

وكانت معلومات سرية قد وردت للمقدم محمد جميل رئيس مباحث قسم ثانى الإسماعيلية، تفيد بقيام كل من "م .ص.ع" مواليد 1981 وشقيقه ع مواليد 1987 عاطلين تفيد بقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة، وبإجراء التحريات السرية أثبتت صدق المعلومات.

وبعرض المعلومات على اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية أمر بتشكيل فريق بحث لضبط الشقيقين وما بحوزتهما من مخدرات برئاسة اللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية ضم المقدم محمد سليمان مفتش مباحث الإسماعيلية، والمقدم أحمد حماد رئيس قسم المخدرات بالمديرية.

وتمكن المقدم محمد جميل رئيس مباحث القسم ومعاونوه النقباء عبدالرؤف شاهين ومصطفى سلامة وأنور القاضى وأحمد ثروت وإسلام مشهور من القبض على الشقيقين وبحوزتهما 150 كيلو بانجو و15 طربة حشيش وبندقية غربى و79 طلقة من ذات العيار.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.



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المتهمين والسلاح المضبوط



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جانب من المضبوطات



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البانجو الحشيش