ضبط هارب من المؤبد وآخر من الحكم 60 سنة بالإسكندرية

تمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ أحكام قسم شرطة مينا البصل من ضبط "حسين.م.ر.ع"، 41 سنة، حداد، مقيم دائرة القسم، ومحكوم عليه فى القضية جنايات القسم "استعمال القوة والعنف" غيابيًا بالسجن لمدة 15 سنة.

وتمكنت وحدة تنفيذ أحكام قسم شرطة المنشية من ضبط "عمرو محمد إبراهيم على"، 42 سنة، عامل، مقيم دائرة القسم، ومحكوم عليه فى عدد 60 حكمًا جزئيًا ومستأنفًا آخرها القضية جنح القسم فى قضايا مبانى بلغت جملة الأحكام الصادرة ضده بالحبس لمدة 60 سنة.

كما تمكن الرائد محمد أبو مندور، الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة الدخيلة، من ضبط "محمد.س.ع.م"، 24 سنة، عاطل، مقيم دائرة القسم، ومحكوم عليه فى القضية جنايات قسم العلمين بأمن مطروح "خطف" غيابيًا بالسجن المؤبد، وجار التنفيذ عليهم.