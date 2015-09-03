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ارتفاع درجة حرارة الجسم ليست علامة جازمة على التبويض

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ارتفاع درجة حرارة الجسم ليست علامة جازمة على التبويض ارتفاع درجة حرارة الجسم ليست علامة جازمة على التبويض
كثير من السيدات تقعن فى هذا الخطأ الشائع، معتقدات خطئا أن ارتفاع درجة حرارة الجسم عن 37 درجة علامة كافية ودالة على التبويض، وعلى العكس يؤكد الدكتور سعد خالد أخصائى التناسلية على أن ارتفاع درجة حرارة الجسم بالفعل علامة من علامات بدء فترة التبويض لدى المرأة، إلا أنها منفردة ليست علامة جازمة بل غير أساسية.

سخونة الجسم ليست علامة كافية للتبويض.. والمتابعة والأجهزة بديل أكفأ

ومن هنا أوضح الدكتور سعد أن بدء فترة التبويض تلك الفترة التى تبدأ بعد حوالى 14 يوم من بداية آخر دورة شهرية لدى المرأة، والتى تزيد فيها فرص الحمل والإخصاب، لذا تترصدها الكثير من السيدات وتنتبه إليها لتزيد من الجماع خلالها لزيادة فرص الحمل، فهى فترة لها الكثير من العلامات الدالة ومن بينها ارتفاع درجة حرارة الجسم.

فيما أكد سعد على أن ارتفاع درجة حرارة الجسم لتشعر المرأة بسخونة فى جسمها، هو أمر غير جازم لبدء أيام التبويض، فقد ترتفع درجة الحرارة لمرض أو لنزلة برد قد أصابتها، أو دلالت مرضية أخرى غير بدء تلك الفترة، لذا على المرأة ترصد هذه الفترة بطرق جازمة إما بمتابعة التبويض لدى مختص، أو استخدام جهاز التبويض.
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