أخبار عاجلة

ضبط 6.500 طن أرز شعير قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية -
في دبي.. معلمة تنقذ طفلة من تحرش سائق حافلة المدرسة -
اليوم.. الأهلي يواجه بتروجيت لتأكيد صدارته للدوري -
8 الصبح - هالة الزغندي مؤلفة مسلسل حجر جهنم تكشف عن اسباب تخوفها من ممثلات المسلسل -
8 الصبح - مؤلفة "مسلسل حجر جهنم" هالة الزغندي تكشف عن أسباب خروج المسلسل من سباق رمضان -
8 الصبح -حفل زفاف النجمة كارمن سليمان على الملحن مصطفى جاد بحضور عدد كبير من النجوم -
8 الصبح - كاميرا 8 الصبح فى العرض الخاص لفيلم "بنك الحظ" ورأي نجوم الفن في الفيلم ..؟ -
ارتفاع حصيلة ضحايا السيول الوحلية في كولومبيا إلى أكثر من 300 قتيل -
ميسي يقود برشلونة للفوز على اشبيلية بثلاثية .. تقرير -
8 الصبح - مدرب الزمالك الجديد يصرح : "متسالونيش" عن الدوري الموسم الحالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

شيكابالا لـ في الجول: المنتخب هدفي وفخور بالإسماعيلي.. سأعود بفضل ميدو

Google+ Print
شيكابالا لـ في الجول: المنتخب هدفي وفخور بالإسماعيلي.. سأعود بفضل ميدو شيكابالا لـ في الجول: المنتخب هدفي وفخور بالإسماعيلي.. سأعود بفضل ميدو

أكد محمود عبد الرازق شيكابالا أنه يأمل العودة لمنتخب بعد إتمام انضمامه للنادي الإسماعيلي على سبيل الإعارة.

وتعاقد نادي الزمالك مع النجم الأسمر من نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي على أن تتم إعارته لمدة موسم لفريق الدراويش.

ويتمنى شيكابالا أن تنتهي المشكلة الدائرة حاليا بينه وبين مجلس إدارة نادي الزمالك بسبب تغيبه عن المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه.

ويدرس نادي الزمالك حاليا التراجع عن ضم اللاعب عقب تخلفه عن حضور المؤتمر.

ويسعى شيكابالا للظهور بقوة مع الدراويش حتى يستعيد مستواه المعهود أملا في أن يجد مكانا بقائمة الفراعنة مستقبلا.

وقال شيكابالا لـFilGoal.com:"المدرب أحمد حسام ميدو سيكون صاحب فضل كبير في عودتي لمستواي بعد غيابي عن المباريات لفترة طويلة".

وأضاف "ميدو أعد لي برنامجا تدريبيا أخوضه حاليا سيمكنني من العودة سريعا لمستواي".

وأردف "ميدو يمتلك الكثير من الحماس والطموح ليكرر تجربته مع الزمالك".

وأتم "هدفي هو العودة لصفوف عن طريق التألق بقميص الدراويش الذي يتشرف أي لاعب بارتداؤه لأن الإسماعيلي كيان كبير لعب له العديد من نجوم كرة القدم المصرية".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق"

فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا

فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد