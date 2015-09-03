شيكابالا لـ في الجول: المنتخب هدفي وفخور بالإسماعيلي.. سأعود بفضل ميدو

أكد محمود عبد الرازق شيكابالا أنه يأمل العودة لمنتخب مصر بعد إتمام انضمامه للنادي الإسماعيلي على سبيل الإعارة.

وتعاقد نادي الزمالك مع النجم الأسمر من نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي على أن تتم إعارته لمدة موسم لفريق الدراويش.

ويتمنى شيكابالا أن تنتهي المشكلة الدائرة حاليا بينه وبين مجلس إدارة نادي الزمالك بسبب تغيبه عن المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه.

ويدرس نادي الزمالك حاليا التراجع عن ضم اللاعب عقب تخلفه عن حضور المؤتمر.

ويسعى شيكابالا للظهور بقوة مع الدراويش حتى يستعيد مستواه المعهود أملا في أن يجد مكانا بقائمة الفراعنة مستقبلا.

وقال شيكابالا لـFilGoal.com:"المدرب أحمد حسام ميدو سيكون صاحب فضل كبير في عودتي لمستواي بعد غيابي عن المباريات لفترة طويلة".

وأضاف "ميدو أعد لي برنامجا تدريبيا أخوضه حاليا سيمكنني من العودة سريعا لمستواي".

وأردف "ميدو يمتلك الكثير من الحماس والطموح ليكرر تجربته مع الزمالك".

وأتم "هدفي هو العودة لصفوف المنتخب عن طريق التألق بقميص الدراويش الذي يتشرف أي لاعب بارتداؤه لأن الإسماعيلي كيان كبير لعب له العديد من نجوم كرة القدم المصرية".