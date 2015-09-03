تصنيف الفيفا.. مصر تقفز 3 مراكز وتحسن ترتيبها القاري

احتل منتخب مصر المركز الـ49 في تصنيف الفيفا الجديد الخاص بشهر سبتمبر.

وقفز الفراعنة 3 مراكز بعدما كانوا الـ52 الشهر الماضي ليحتلوا المركز الثامن على مستوى القارة السمراء بدلا من التاسع.

وسبقت مصر في التصنيف 7 منتخبات إفريقية هي على الترتيب الجزائر (19)، كوت ديفوار (21)، غانا (27)، تونس (33)، السنغال (38)، الكونجو والكاميرون (42).

وأتى منتخب نيجيريا في المركز التاسع قاريا والـ53 عالميا وبعده كاب فيردي في المركز الـ56 عالميا والعاشر على مستوى إفريقيا.

وفيما يخص المنتخبات العشرة الأوائل في التصنيف، تراجعت إنجلترا للمركز العاشر فيما تقدمت تشيلي، بطلة كوبا أمريكا الأخيرة، للمركز الثامن.

وحافظ منتخب الأرجنتين على صدارة التصنيف وأتت خلفه منتخبات بلجيكا، ألمانيا، كولومبيا، البرازيل، البرتغال، رومانيا، تشيلي، ويلز وإنجلترا.