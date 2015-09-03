أخبار عاجلة

ضبط 6.500 طن أرز شعير قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية -
في دبي.. معلمة تنقذ طفلة من تحرش سائق حافلة المدرسة -
اليوم.. الأهلي يواجه بتروجيت لتأكيد صدارته للدوري -
8 الصبح - هالة الزغندي مؤلفة مسلسل حجر جهنم تكشف عن اسباب تخوفها من ممثلات المسلسل -
8 الصبح - مؤلفة "مسلسل حجر جهنم" هالة الزغندي تكشف عن أسباب خروج المسلسل من سباق رمضان -
8 الصبح -حفل زفاف النجمة كارمن سليمان على الملحن مصطفى جاد بحضور عدد كبير من النجوم -
8 الصبح - كاميرا 8 الصبح فى العرض الخاص لفيلم "بنك الحظ" ورأي نجوم الفن في الفيلم ..؟ -
ارتفاع حصيلة ضحايا السيول الوحلية في كولومبيا إلى أكثر من 300 قتيل -
ميسي يقود برشلونة للفوز على اشبيلية بثلاثية .. تقرير -
8 الصبح - مدرب الزمالك الجديد يصرح : "متسالونيش" عن الدوري الموسم الحالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تصنيف الفيفا.. مصر تقفز 3 مراكز وتحسن ترتيبها القاري

Google+ Print
تصنيف الفيفا.. مصر تقفز 3 مراكز وتحسن ترتيبها القاري تصنيف الفيفا.. مصر تقفز 3 مراكز وتحسن ترتيبها القاري

احتل منتخب مصر المركز الـ49 في تصنيف الفيفا الجديد الخاص بشهر سبتمبر.

وقفز الفراعنة 3 مراكز بعدما كانوا الـ52 الشهر الماضي ليحتلوا المركز الثامن على مستوى القارة السمراء بدلا من التاسع.

وسبقت مصر في التصنيف 7 منتخبات إفريقية هي على الترتيب الجزائر (19)، كوت ديفوار (21)، غانا (27)، تونس (33)، السنغال (38)، الكونجو والكاميرون (42).

وأتى منتخب نيجيريا في المركز التاسع قاريا والـ53 عالميا وبعده كاب فيردي في المركز الـ56 عالميا والعاشر على مستوى إفريقيا.

وفيما يخص المنتخبات العشرة الأوائل في التصنيف، تراجعت إنجلترا للمركز العاشر فيما تقدمت تشيلي، بطلة كوبا أمريكا الأخيرة، للمركز الثامن.

وحافظ منتخب الأرجنتين على صدارة التصنيف وأتت خلفه منتخبات بلجيكا، ألمانيا، كولومبيا، البرازيل، البرتغال، رومانيا، تشيلي، ويلز وإنجلترا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق"

فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا

فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد