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محافظ قنا يتفقد عدد من المدارس للتأكد من جاهزيتها بمدينة الوقف

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محافظ قنا يتفقد عدد من المدارس للتأكد من جاهزيتها بمدينة الوقف محافظ قنا يتفقد عدد من المدارس للتأكد من جاهزيتها بمدينة الوقف

جولة محافظ قنا

قام عبد الحميد الهجان محافظ قنا بجولة تفقدية لمدينة الوقف زار خلالها مدرسة عمرو بن الخطاب الابتدائية ومدرسة الشعلة الابتدائية  ومدرسة نجع مكةالابتدائية ومدرسة السلام الابتدائية للتأكد من جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد .

 وأعطي الهجان تعليماته  لوكيل وزارة التربية والتعليم بمتابعه جميع أعمال الصيانة والنظافة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مقصر في عمله  وتذليل أي معوقات قد تعترض المسيرة التعليمية بوجه عام مؤكدا علي أن الجولات مستمرة على جميع المدارس للوقوف علي استعداداتها  .

 كما تفقد التشطيبات النهائية بمدرسة القلامينا الثانوية والتي تتكون من 4 طوابق علوية وتشمل 9 فصول دراسية وعددا من غرف الكمبيوتر والأنشطة ومكتبة وبعض المكاتب الإدارية بتكلفة إجمالية بلغت نحو 5 مليون ضمن مشروع تحيا   موكدا ان المدرسة ستكون جاهزة لاستقبال الطلاب في العام الدراسي المقبل مشددا علي ضرورة الاهتمام بالتشجير ونباتات الزينة لتظهر المدرسة بمظهر جمالي لائق.

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