أخبار عاجلة

ضبط 6.500 طن أرز شعير قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية -
في دبي.. معلمة تنقذ طفلة من تحرش سائق حافلة المدرسة -
اليوم.. الأهلي يواجه بتروجيت لتأكيد صدارته للدوري -
8 الصبح - هالة الزغندي مؤلفة مسلسل حجر جهنم تكشف عن اسباب تخوفها من ممثلات المسلسل -
8 الصبح - مؤلفة "مسلسل حجر جهنم" هالة الزغندي تكشف عن أسباب خروج المسلسل من سباق رمضان -
8 الصبح -حفل زفاف النجمة كارمن سليمان على الملحن مصطفى جاد بحضور عدد كبير من النجوم -
8 الصبح - كاميرا 8 الصبح فى العرض الخاص لفيلم "بنك الحظ" ورأي نجوم الفن في الفيلم ..؟ -
ارتفاع حصيلة ضحايا السيول الوحلية في كولومبيا إلى أكثر من 300 قتيل -
ميسي يقود برشلونة للفوز على اشبيلية بثلاثية .. تقرير -
8 الصبح - مدرب الزمالك الجديد يصرح : "متسالونيش" عن الدوري الموسم الحالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الاحتلال الإسرائيلى يواصل حملة اعتقالاته بحق الفلسطينيين

Google+ Print
الاحتلال الإسرائيلى يواصل حملة اعتقالاته بحق الفلسطينيين الاحتلال الإسرائيلى يواصل حملة اعتقالاته بحق الفلسطينيين
اعتقلت عناصر من الوحدات الخاصة الإسرائيلية اليوم "الخميس" شابا فلسطينيا من القدس من داخل المسجد الأقصى ، واقتادته إلى أحد مراكزها فى القدس للتحقيق ، بسبب مشاركته فى التصدى لاقتحامات المستوطنين بهتافات التكبير الاحتجاجية.

فى الوقت ذاته، منعت قوات الاحتلال مجموعة من النساء من دخول المسجد الأقصى من كافة بواباته، واللاتى اعتصمن أمام المسجد الأقصى من جهة باب السلسلة، وسط هتافات التكبير فى وجه المستوطنين خلال خروجهم من المسجد الأقصى ، فى حين سمحت للنساء والفتيات والطالبات دخول المسجد ، بشرط احتجاز هوياتهن الشخصية على البوابات، وذلك بعد منعهن من دخول المسجد طوال فترة اقتحامات المستوطنين التى تتم فى ساعات ما قبل الظهيرة.

وكانت قوات الاحتلال قد داهمت منازل عدد من المرابطات المقدسيات فجر اليوم ، اعتقلت خلالها إحدى السيدات من منزلها بحى "الثورى " ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى بعد تفتيشه بشكل استفزازى ، وكانت جماعات المستوطنين اليهود قد استأنفت اقتحامها للمسجد الأقصى من باب المغاربة وسط حراسات من الشرطة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365