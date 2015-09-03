الاحتلال الإسرائيلى يواصل حملة اعتقالاته بحق الفلسطينيين

اعتقلت عناصر من الوحدات الخاصة الإسرائيلية اليوم "الخميس" شابا فلسطينيا من القدس من داخل المسجد الأقصى ، واقتادته إلى أحد مراكزها فى القدس للتحقيق ، بسبب مشاركته فى التصدى لاقتحامات المستوطنين بهتافات التكبير الاحتجاجية.

فى الوقت ذاته، منعت قوات الاحتلال مجموعة من النساء من دخول المسجد الأقصى من كافة بواباته، واللاتى اعتصمن أمام المسجد الأقصى من جهة باب السلسلة، وسط هتافات التكبير فى وجه المستوطنين خلال خروجهم من المسجد الأقصى ، فى حين سمحت للنساء والفتيات والطالبات دخول المسجد ، بشرط احتجاز هوياتهن الشخصية على البوابات، وذلك بعد منعهن من دخول المسجد طوال فترة اقتحامات المستوطنين التى تتم فى ساعات ما قبل الظهيرة.

وكانت قوات الاحتلال قد داهمت منازل عدد من المرابطات المقدسيات فجر اليوم ، اعتقلت خلالها إحدى السيدات من منزلها بحى "الثورى " ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى بعد تفتيشه بشكل استفزازى ، وكانت جماعات المستوطنين اليهود قد استأنفت اقتحامها للمسجد الأقصى من باب المغاربة وسط حراسات من الشرطة.

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