عقدت اللجنة الوزارية المعنية بالمتابعة والإعداد للقمم العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية اجتماعا لها اليوم الخميس بمقر الجامعة العربية برئاسة نائب وزير المالية بالمملكة العربية السعودية الدكتور حمد بن سليمان البازعى، وذلك لمناقشة التوصيات التى أعدتها اللجنة فى اجتماعها الأخير على مستوى كبار المسئولين.

وأكد نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلى أهمية هذه اللجنة فى متابعة تنفيذ قرارات القمة الاقتصادية الثالثة التى عقدت فى المملكة العربية السعودية فى عام 2013، وضرورة الإعداد الجيد للقمة الاقتصادية الرابعة المقررة فى تونس بداية العام 2016.

وشدد بن حلى فى كلمته أمام لجلسة الافتتاحية على أهمية اجتماع اللجنة من أجل إعداد تقرير يتضمن عددا من التوصيات بشأن متابعة تنفيذ قرارات القمم الاقتصادية السابقة وما تم تنفيذه فيما يخص قمة الرياض الاقتصادية 2013، مضيفا أنه سيتم رفع هذا التقرير­ إلى اجتماع الدورة 96 للمجلس الاقتصادى والاجتماعى التى ستنعقد فى وقت لاحق اليوم برئاسة دولة الإمارات.

وتضم اللجنة ترويكا القمة العربية التنموية "مصر، السعودية، تونس"، وترويكا المجلس الاقتصادى "اليمن، الأردن، الإمارات" بالاضافة إلى الجزائر ولبنان وموريتانيا والأمانة العامة للجامعة العربية.