لو مريض قولون.. بلاها ملوخية

للأسف يجبرك الأطباء أحيانا على أمور لا تتوقعها، فمحبى الملوخية لن ينال إعجابهم هذا الموضوع، فالكثير من الأطعمة التى يجمع الكثيرون على تناولها وحبها تصبح مشكلة حقيقية أمام بعض المرضى خاصة الأمراض المزمنة، كالقولون العصبى.

الدكتورة هبة صلاح أخصائية التغذية العلاجية أكدت خلال حديئها لـ"اليوم السابع" على أن القولون العصبى عرض مرضى مزعج، لابد من محاولة تجنبه، فيشعر خلاله المريض بانتفاخ البطن بشدة واضطرابات معروفة فى البراز وتناول الطعام.

>ومن هنا نصحت الدكتورة هبه بضرورة تخلى مرضى القولون العصبى عن تناول الملوخية، تلك الأكلة الشعبية الشهيرة التى لا يستغنى البعض عنها، لضررها البالغ على القولون، وتهدد متناولها باستمرار بالتهاب القولون والانتفاخ.

فحسبما توضح هبه، فمكونات الملوخية بطبيعتها تثير القولون، على الرغم من أنها من الخضراوات الورقية المفيدة والهامة، إلا أن الثوم وأوراق الملوخية نفسها، سبب فى إثارة القولون، والشعور بالانتفاخ وصعوبة الشعور بالراحة بعد تناول الطعام، كما انها سبب فى التهاب القولون لديهم، لذا يمكنهك استبدالها بالخضراوات المسلوقة أو السوتيه الأخرى.