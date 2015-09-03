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السجن المشدد 3 سنوات لـ 19 إخوانيًا في أحداث شغب بسوهاج

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السجن المشدد 3 سنوات لـ 19 إخوانيًا في أحداث شغب بسوهاج السجن المشدد 3 سنوات لـ 19 إخوانيًا في أحداث شغب بسوهاج

3 سبتمبر 2015 | 11:22 صباحاً

تعبيرية

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الخميس، برئاسة المستشار حمدي عبد العزيز رئيس محكمة الجنايات  بمعاقبة 19 متهمًا إخوانيا بالترويج لأفكار الجماعة وتنظيم المسيرات والتجمهر، والانضمام إلى جماعة إرهابية بالسجن المشدد 3 سنوات لكل منهم حضوريا وغيابيا.تعود أحداث القضية إلى عام 2014 عندما وجهت النيابة العامة بإشراف المحامى العام لنيابات سوهاج، للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام، للإضرار بمؤسسات الدولة والترويج بالفعل والقول لأفكار الجماعة، كما قاموا بالتحريض لحشد المواطنين لتنظيم المظاهرات، وعرضوا وسائل النقل العامة للخطر واشترك فى التجمهر أكثر من 5 أشخاص، كما قاموا بتنظيم المسيرات

2015-09-03

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