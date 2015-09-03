طيران التحالف يقصف مواقع الحوثيين ويحلق بشكل غير مسبق فى أجواء العاصمة

شن طيران التحالف اليوم الخميس غارات جوية على مواقع الحوثيين وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمنى السابق على صالح بالعاصمة صنعاء.إعلان - Ads إعلان - Ads
فى غضون ذلك ، أعلن الحوثيون إطلاق صاروخين بالستيين باتجاه الأراضى السعودية ، دون المزيد من التفاصيل.
وقال سكان محليون لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن غارات عنيفة استهدفت معسكرى الصيانة والفرقة الأولى مدرع.
وهز دوى انفجارات عنيفة العاصمة صنعاء ، وارتفعت أعمدة الدخان بكثافة فوق المواقع المستهدفة ، و لم يتبين حتى الآن ما إذا كانت قد أسفرت عن خسائر مادية أو بشرية.
ومنذ وقت مبكر من صباح اليوم ، يحلق طيران التحالف بشكل كثيف وغير مسبوق فى أجواء العاصمة.
فى غضون ذلك ، أعلن الحوثيون إطلاق صاروخين بالستيين باتجاه الأراضى السعودية ، دون المزيد من التفاصيل.
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