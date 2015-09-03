غارة إسرائيلية على موقع للقسام شمال قطاع غزة

شن الطيران الحربى الإسرائيلى فجر اليوم (الخميس) غارة على موقع تابع لكتائب القسام الجناح العسكرى لحركة حماس شمال قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن طائرة إسرائيلية أطلقت صاروخين على الأقل على موقع "فلسطين" التابع للقسام مما أدى لوقوع أضرار مادية دون الإعلان عن وقوع إصابات.

بدورها، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن الغارة جاءت ردا على إطلاق عدة أعيرة نارية من قطاع غزة مساء أمس الأربعاء باتجاه مستوطنة "نتيف هعتسرا" المحاذية للقطاع دون وقوع إصابات فى الأرواح.

وأشارت إلى أن رئيس المجلس الإقليمى ساحل عسقلان يائير فرجون طالبت الحكومة باتخاذ إجراءات مستعجلة لزيادة الأمن فى المنطقة القريبة من قطاع غزة قائلا إن سكانها لم يعودوا قادرين على تحمل التهديدات التى تطالهم وحالة الطوارئ التى باتت روتينية بالنسبة لهم.

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