ترتيبات لتبادل الأسرى بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية

أبدى مكتب اللجنة الدولية للصليب الاحمر بالسودان، استعداده التام فى التعاون مع حكومة الخرطوم والحركة الشعبية-قطاع الشمال-بشأن تقديم كافة التسهيلات المتعلقة بإطلاق سراح وتبادل الأسرى من كلا الطرفين، جراء النزاع الدائر بينهما فى ولايتى جنوب كردفان والنيل الأزرق.

وقالت المتحدث الرسمى للجنة الدولية للصليب الأحمر بالسودان آسيا كمبال-فى تصريح صحفى اليوم الخميس-أن اللجنة على استعداد تام لقيام بهذا الدور متى ما طلبت منها أطراف النزاع المسلح لعب دور الوسيط فى عملية تبادل الأسرى.

وأوضحت المسئولة الأممية، أن اللجنة الدولية غير معنية بالتدخل فى أى تفاصيل تعنى الأطراف المتنازعة، مشيرة إلى أن دورها محدد فقط فى لعب دور الوساطة بين الجانبين.

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