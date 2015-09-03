اليوم..الأهلي يتحدي «خيتافي» الأسباني وديا في مدريد

يلعب النادي الأهلي مباراة ودية أمام فريق خيتافي الإسباني في المباراة التي تقام علي ملعب الأخير في العاصمة مدريد.

وتنطلق المباراة الودية في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس -بتوقيت القاهرة- علي ملعب ألفونسو بيريز الخاص بفريق خيتافي جنوب العاصمة مدريد.

ويغيب عن لاعبي الأهلي في مباراة اليوم كل من شريف إكرامي، حسين السيد، سعد سمير، رمضان صبحي، عمرو جمال، مؤمن زكريا، ومحمد حمدي زكي وذلك لتواجدهم في معسكر المنتخب الوطني، بالإضافة إلى الجابوني إيفونا الذي يستعد لخوض مباراة السودان في تصفيات كأس الأمم الأفريقية بالجابون، والغاني أنطوى الذي يعاني من الإصابة في كاحل القدم.

وضم فتحي مبروك، المدير الفني للفريق، في رحلة إسبانيا 21 لاعبا هم أحمد عادل، مسعد عوض، صبري رحيل، باسم على، أحمد فتحي، محمد هاني، محمد نجيب، شريف حازم، شريف عبد الفضيل، حسام عاشور، حسام غالي، صالح جمعة، وليد سليمان، عبد الله السعيد، عماد متعب، أحمد عبد الظاهر، أحمد الشيخ، محمد ناجي جدو، حسام جلال، محمد حمدي، أحمد عبد الرسول.

جدير بالذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة الملعب المالي المقرر لها الثاني عشر من سبتمبر الجاري، في الجولة الأخيرة من منافسات دوري المجموعات ببطولة الكونفيدرالية.