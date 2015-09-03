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37.2 مليون جنيه لتطوير سينمات وقصور ثقافة بالوادي الجديد

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37.2 مليون جنيه لتطوير سينمات وقصور ثقافة بالوادي الجديد 37.2 مليون جنيه لتطوير سينمات وقصور ثقافة بالوادي الجديد

 

محافظة الوادي الجديد

 صرح اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد، بأن وزارة الثقافة، اعتمدت مبلغ 37.2 مليون جنيه لمحافظة الوادي الجديد شملت :- مبلغ 1.2 مليون جنيه لإنشاء عدد 3 قصور ثقافة بـقرى ( الجديدة – تنيده – مرسم حسن فتحى )، كما تم اعتماد مبلغ 3 مليون جنيه لانشاء قصر ثقافه بمركز باريس، وتم اعتماد مبلغ 3 مليون جنيه لإعادة تطوير سينما هيبس بمركز الخارجة  وسينما موط بمركز الداخلة و30 مليون جنيه لتطوير ورفع كفاءة قصر الثقافة مركزالخارجة.

يأتى ذلك فى إطار توفير مناخ جيد للرواد واحداث طفرة حضارية لإتاحة آليات العمل الثقافى والفنى لاستيعاب طاقات الشباب بشكل متطور وحديث ومعالجة القضايا الراهنة من خلال فن راقى.

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