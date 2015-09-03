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«الفضالي» يطالب بفتح تحقيق عاجل في تجاوزات حزب النور

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«الفضالي» يطالب بفتح تحقيق عاجل في تجاوزات حزب النور «الفضالي» يطالب بفتح تحقيق عاجل في تجاوزات حزب النور

أحمد الفضالي

قال المستشار أحمد الفضالي، رئيس تيار الاستقلال، إن حزب النور السلفي بدأ يعمد حاليا لتوجيه الاتهامات إلى الأحزاب المنافسة ليداري على انتهاكاته وتجاوزاته مع بدء تقديم المرشحين لأوراقهم.

وأكد الفضالي، في تصريحات صحفية اليوم، أن مرصد التيار رصد بدء أعضاء حزب النور عمليات الدعاية في عدد من المحافظات، عن طريق تشويه المرشحين المنافسين.
> وأشار رئيس تيار الاستقلال إلى الأنباء التي ترددت حول استئجار حزب النور مقارا في الإسكندرية لتقديم علاج فيروس سي على المواطنين مجانا، مطالبا بفتح تحقيق عاجل في الأمر، وإحالته إلى لجنة شئون الأحزاب حال ثبوته من أجل البت فيه.
> وشدد الفضالي على أن خروج العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة يتطلب حسما من البداية، لكافة التجاوزات منعا لتكرار استخدام المساجد والدعاية باسم الدين مثلما كان يحدث فى انتخابات سابقة.
> كما أكد كابتن سمير زاهر رئيس اتحاد الكورة السابق و عضو المجلس الرئاسي لتيار الاستقلال ، أن المنافسة بقوة في المعركة الانتخابية من أجل الفوز بأكبر عدد من المقاعد، يتطلب “نفسًا طويلًا” للنهاية.
> وأشار زاهر ، إلى أن كثير من القوائم والأحزاب حديثة العهد بالانتخابات، مشيدا بمرشحي التيار سواء الذين سيتقدموا للترشح على المقاعد الفردية أو في قائمة “وحدة ”.
> واعتبر زاهر امتلاك غالبية مرشحي التيار لعنصر الخبرة بأنه ميزة تضاف إلى ميزاتهم المتعددة والمتمثلة في شعبيتهم الكبيرة بدوائرهم وكذلك قربهم من الناخبين.

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