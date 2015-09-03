العليا للانتخابات: يجوز ترشح مزدوجي الجنسية ولا يعنينا انتماءات المرشح السياسية

قال المستشار عمر مروان المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات البرلمانية، إنه لا يوجد ما يمنع فى قوانين الانتخابات من ترشح مزدوجى الجنسية فى برلمان 2015 إذا استوفى الأوراق المطلوبة.

وأضاف خلال لقاء مع الصحفيين اليوم الخميس بالهيئة العامة للاستعلامات، أن اللجنة ليس لها دخل بالانتماءات السياسية أيا ما كانت ولكنها تتعامل مع ورق ومستندات وتطبق قانون، واذا ثبت لها تورط مرشح فى قضية يتم استعاده وفقا لذلك فقط وليس انتماءاته، وجاء ذلك ردا على سؤال حول ترشح أعضاء الحزب الوطنى المحل للبرلمان 2015، و أن الوضع فى شمال وجنوب سيناء يسير بشكل طبيعى ولا توجد أية معوقات.

وأكد ” مروان” أن السلبية الوحيدة التى تعانى منها اللجنة حتى الأن هو موضوع التزاحم والتاسبق على أولولية الترشح من قبل المرشحين للانتخابات.