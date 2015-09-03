عمران مروان : 3417 تقدموا بأوراق ترشحهم خلال يومين

قال المستشار عمران مروان المتحدث باسم العليا للانتخابات، إن إجمالي من تقدموا للترشح حتى الان 3417 مرشحًا على مدار اليومين.

> وقال مروان فى لقاء مصغر مع الصحفيين بالهيئة العامة للاستعلامات، إن جميع اللجان فى المحافظات ستعمل يوم الجمعة من التاسعة صباحا وحتى الحادية عشر والنصف ومن الواحدة ظهرا وحتى الخامسة مساء.

> وأضاف مروان أن الاقبال فى اليوم الأول كان ملحوظًا ولكن فى اليوم التالى كان طبيعيًا.