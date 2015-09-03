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هرمون الشبع قد يدفعك نحو العدو لمسافات طويلة

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هرمون الشبع قد يدفعك نحو العدو لمسافات طويلة هرمون الشبع قد يدفعك نحو العدو لمسافات طويلة
كشفت تقارير طبية أن هرمون "ليبتين" والمعروف بهرمون الشبع، يعد أحد العوامل الدافعة لتحفيز العدائين لعدو مسافات أطول.

ويشتق هرمون "اللبتين" من الخلايا الدهنية التى ترسل إشارات إلى المخ عندما يكتفى الجسم بالكمية الكافية من الوقود والطاقة.

وتشير الدراسة إلى أن انخفاض مستويات هرمون "اللبتنين" يرسل إشارة بالشعور بالجوع إلى مراكز المتعة فى المخ لتوليد آثار مجزية للتشغيل.

وقال كبير معدى الدراسة ستيفانى فولتون فى جامعة "مونتريال" الكندية، إنه بناء على هذه النتائج، نحن نعتقد أن انخفاض مستويات هرمون "الليبتين" يزيد من الدافع لممارسة النشاط البدنى كوسيلة لتعزيز السعى للبحث عن مصادر الغذاء.

وتشير النتائج إلى أن الأشخاص الذين يعانون من انخفاض مستويات هرمون "اللبتين" المعدل للدهون، مثل عدائى المارثون عالية الأداء، يحتمل أن يجعلهم الأكثر عرضة للشعور بالمكافأة، وبالتالى أكثر ميلا لممارسة الرياضة.

وفى التجارب المعملية، فإن الفئران التى تعانى انخفاضا فى هرمون "اللبتين" فى المخ استطاعوا العدو لبضعة أميال إضافة على عجلة دوارة مقارنة بالفئران العادية.

وقد تبين أن مستويات هرمون الليبتين منخفضة سابقا لتترافق مع إدمان ممارسة التمارين الرياضية.

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