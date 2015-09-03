محلب يبحث أوضاع محطتى معالجة الصرف لمنطقتى كيما 1 و2 بأسوان

عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، بشأن محطتى المعالجة للصرف الصحى بمنطقتى كيما 1 وكيما 2 بمحافظة أسوان، وذلك بحضور وزراء الصحة، والإسكان، والبيئة، والزراعة، بالإضافة إلى محافظ أسوان، ومسئولى بعض الجهات المعنية.

وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه فى بداية الاجتماع تقدم المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء بالشكر لجميع مسئولى وزارة الإسكان، الذين أنهوا مشكلة الصرف بكيما، وتوقف تدفق مياه الصرف الصحى على نهر النيل.

وأضاف القاويش، أنه تم تقديم عرض مفصل من مسئولى وزارة الإسكان عن مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة محطة الصرف الصحى كيما 1 وكيما 2بمحافظة اسوان، حيث أشار العرض إلى أن الهدف من المشروع هو وقف صرف مياه الصرف الصحى غير المُعالج على مصرف السيل، ووقف التلوث المباشر لنهر النيل، وتأهيل ورفع كفاءة محطتى المعالجة.

وأوضح العرض أن المشروع يتكون من إحلال وتجديد وإعادة تأهيل محطة معالجة كيما 1، ورفع كفاءتها من 21 ألف م3/يوم إلى 30 ألف م3/يوم، وكذا إحلال وتجديد وإعادة تأهيل محطة المعالجة كيما 2، ورفع كفاءتها من 35 ألف م3/يوم إلى 45 ألف م3/يوم، بالإضافة إلى إعادة تأهيل محطة الرفع 56 ورفع طاقتها إلى 75 ألف م3/يومِ.

وعن الموقف التنفيذى للمشروع تمت الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من الأعمال الخاصة بمحطة الرفع 56فى 31/8/2015، وتم رفع المياه اعتباراً من 2/ 9 / 2015، وتوقف صرف مياه الصرف الصحى الخام على مصرف السيل ووقف التلوث المباشر لنهر النيل، حيث شملت الأعمال احلال وتجديد واعادة تأهيل لعدد 4 طلمبات تصرف 500ل/ث للطلمبة الواحدة، وكذا إعادة تأهيل لوحات الجهد المنخفض والمتوسط، بالاضافة إلى توريد وتركيب مصافٍ خشنة وناعمة أمام الرافع، وإصلاح منظومة الطرق المائى للمحطة.

وعن موقف الأعمال التى تخص محطة معالجة كيما1، تمت الاشارة إلى أنه تم الانتهاء من الأعمال المدنية وتعديلها لاستخدام نظام المعالجة MBBR بنسبة 97%، حيث شملت إعادة تأهيل أحواض المدخل والمصافى والراسب الرملى، بالإضافة إلى إنشاء خط طرد قطر900 مم من محطة معالجة كيما 1 إلى محطة رفع المياه المنقاة، كما تم الانتهاء من الأعمال الكهروميكانيكية بنظام المعالجة MBBR، بنسبة 90%، ومخطط بدء تجارب التشغيل فى 10سبتمبر الجارى.

وفيما يخص موقف الأعمال فى محطة معالجة كيما 2، تمت الاشارة إلى أن نسبة تنفيذ الأعمال المدنية وتعديلها لاستخدام نظام المعالجة MBBR وكذا الكهروميكانيكية، قد وصلت إلى 40%، ومن المخطط بدء تجارب التشغيل فى 30 / 11 / 2015.

وخلال العرض، تمت الاشارة إلى أنه نظراً لعدم جاهزية الغابة الشجرية المخصصة لصرف المياه المعالجة الناتجة من محطتى المعالجة كيما 1، وكيما2 ومحطة معالجة العلاقى، فقد تم اقتراح (كحل عاجل) توجيه مياه محطتى كيما 1، وكيما2، على أماكن التخزين المتاحة بالظهير الصحراوى فى الأماكن المخصصة للغابات الشجرية بمساحة تخزين 1500 فدان تكفى لتخزين 11 مليون م3 خلال مـدة زمنيـة 5 شهور بكامل تصرفات محطتى المعالجة كيما 1، كيما 2، وذلك طبقاً للتقرير المُعد بمعرفة هيئة الاستشعارعن بُعد.

وفى نهاية الاجتماع، تمت الموافقة على إنشاء محطة رفع للمياه المنقاة بجوار الخزان الترابى، وخط طرد قطر 1000 مم بطول 7 كم، تصرف المياه المنقاة إلى منطقة السهول الرسوبية بمسطح 4150 فدانا والتى سيتم استخدامها كغابات شجرية، كحل دائم لموضوع تصريف المياه الناتجة من محطتى المعالجة كيما 1، كيما 2.