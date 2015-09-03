ماريتا الحلاني تتحدث عن السرطان وهذه هي المفاجأة التي أعلنت عنها

مع إنطلاق شهر أيلول/سبتمبر، ذكّرت ماريتا الحلاني بالحملة الخاصة بجمعية "طفولة" لدعم الأطفال المرضى بالسرطان.

ماريتا نشرت على حسابها الخاص في موقع "انستغرام" صورة لها وهي تحمل طفلاً وأرفقتها بالقول: "هل تعرفون أن أيلول هو شهر التوعية الخاص بسرطان الطفولة. فلنساعد أبطالنا الصغار في معركتهم ضد السرطان من خلال دعمنا لجمعية "طفولة". أرجو ان تساعدوا في نشر الوعي. فلنتساعد".

من ناحية أخرى، تستعد ماريتا إلى إطلاق أول أغنية لها باللغة الإنكليزية على طريقة الفيديو كليب، وهي بعنوان "go" ، قامت بتسجيلها تحت إشراف منتجين من نيويورك إلى جانب الموزّع الموسيقّي جان ماري رياشي.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي