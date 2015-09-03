أخبار عاجلة

ضبط 6.500 طن أرز شعير قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية -
في دبي.. معلمة تنقذ طفلة من تحرش سائق حافلة المدرسة -
اليوم.. الأهلي يواجه بتروجيت لتأكيد صدارته للدوري -
8 الصبح - هالة الزغندي مؤلفة مسلسل حجر جهنم تكشف عن اسباب تخوفها من ممثلات المسلسل -
8 الصبح - مؤلفة "مسلسل حجر جهنم" هالة الزغندي تكشف عن أسباب خروج المسلسل من سباق رمضان -
8 الصبح -حفل زفاف النجمة كارمن سليمان على الملحن مصطفى جاد بحضور عدد كبير من النجوم -
8 الصبح - كاميرا 8 الصبح فى العرض الخاص لفيلم "بنك الحظ" ورأي نجوم الفن في الفيلم ..؟ -
ارتفاع حصيلة ضحايا السيول الوحلية في كولومبيا إلى أكثر من 300 قتيل -
ميسي يقود برشلونة للفوز على اشبيلية بثلاثية .. تقرير -
8 الصبح - مدرب الزمالك الجديد يصرح : "متسالونيش" عن الدوري الموسم الحالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

ماريتا الحلاني تتحدث عن السرطان وهذه هي المفاجأة التي أعلنت عنها

Google+ Print
ماريتا الحلاني تتحدث عن السرطان وهذه هي المفاجأة التي أعلنت عنها ماريتا الحلاني تتحدث عن السرطان وهذه هي المفاجأة التي أعلنت عنها

الخميس 03-09-2015 02:36

مع إنطلاق شهر أيلول/سبتمبر، ذكّرت ماريتا الحلاني بالحملة الخاصة بجمعية "طفولة" لدعم الأطفال المرضى بالسرطان.

ماريتا نشرت على حسابها الخاص في موقع "انستغرام" صورة لها وهي تحمل طفلاً وأرفقتها بالقول: "هل تعرفون أن أيلول هو شهر التوعية الخاص بسرطان الطفولة. فلنساعد أبطالنا الصغار في معركتهم ضد السرطان من خلال دعمنا لجمعية "طفولة". أرجو ان تساعدوا في نشر الوعي. فلنتساعد".

من ناحية أخرى، تستعد ماريتا إلى إطلاق أول أغنية لها باللغة الإنكليزية على طريقة الفيديو كليب، وهي بعنوان "go" ، قامت بتسجيلها تحت إشراف منتجين من نيويورك إلى جانب الموزّع الموسيقّي جان ماري رياشي.

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي