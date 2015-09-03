بالصور..رغدة تعود للمسرح المصري بعد غياب أربعة سنوات

القاهرة - مروة عبد الفضيل تصوير - شريف عبد ربه

بعد غياب أربعة أعوام عن خشبة المسرح منذ أن قدمت عرضها المسرحي "بلقيس"، تعود الفنانة السورية رغدة إلى المسرح المصري من خلال تقديمها للعرض المسرحي"الأم الشجاعة".

وأقيم مساء أمس الثلاثاء على مسرح ميامي مؤتمراً صحفياً لإعلان تفاصيل العرض المسرحي الذي تجري بروفاته حالياً والعمل من إنتاج فرقة مسرح الطليعة التابعة للبيت الفني للمسرح، شهد المؤتمر حضور فتوح أحمد رئيس البيت الفني للمسرح والفنان محمد دسوقي مدير فرقة مسرح الطليعة ونجمة العرض رغدة والفنان محمد متولي والفنانة أمل عبد الله وهند عبد الحليم ومحمد نشأت والمخرج محمد عمر.

وعبّر الفنان فتوح أحمد رئيس البيت الفني للمسرح سعادته بهذا العمل مؤكداً أنه سيكون من أهم الأعمال التي سيتم إنتاجها في البيت الفني للمسرح هذا العام.

وقالت الفنانة رغدة: "أشعر وكأنني كنت على خشبة المسرح أمس حيث كانت آخر تجربة قدمتها هنا على مسرح ميامي "بلقيس" عام 2011، وذكرت أن نص الأم شجاعة الأصلي لبريخت كان نصاً جافاً وصلباً في كلماته إلا أن المخرج محمد عمر تمكن من إعداد نص مختلف تماماً فقط مستلهماً الشخصيات عن نص "الأم شجاعة" وقالت رغدة إنها تتوقع أن يحقق هذا العرض نقلة كبيرة في مسرح الدولة".

وتحدث المخرج محمد عمر قائلاً: "لا أكتفي هنا بتقديم عرض مسرحي جديد، لكنني أطرح قضية هامة جداً من خلال العمل يحتاج إليها مجتمعنا حيث يناقش النص الذي كتبه بريخت الصراع المذهبي بين البروتستانت والكاثوليك في الحروب، التي استمرت ثلاثين عاماً منذ عام 1618 إلى عام 1648، لكنني تجاوزت عن تسمية الجبهات المتصارعة وتصنيفها مذهبياً وحصرها الديانة المسيحية كي لا يحسب على العرض أنه يأخذ موقفاً من دين بعينه أو يهاجم جهة بعينها، ولم أرغب كذلك في تحويل المذاهب إلى المذاهب المتصارعة في الديانة الإسلامية والتي نعرفها ونشعر بها حولنا، إنما رغبت في تجريد المسألة تماماً لأن مثل هذا الصراع المذهبي موجود بالفعل في كل الأديان فالفكرة أشمل وأهم وأعم من فكرة الديانة فقط".

"الأم شجاعة" للكاتب الألماني بروتولد بريخت ومن إخراج محمد عمر.

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