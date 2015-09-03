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ضبط 97 أسطوانة بوتاجاز و348 كيلو جبنة منتهية الصلاحية فى حملة بالبحيرة

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ضبط 97 أسطوانة بوتاجاز و348 كيلو جبنة منتهية الصلاحية فى حملة بالبحيرة ضبط 97 أسطوانة بوتاجاز و348 كيلو جبنة منتهية الصلاحية فى حملة بالبحيرة
شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، يرافقه اللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير مباحث البحيرة، اليوم الخميس، حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء، وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية، وأسفرت الحملة عن ضبط قائد السيارة رقم 2731 نقل بحيرة، لقيامة بتجميع (97) أسطوانة غاز مدعمة لبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، تحرر المحضر 21255/2015 جنح مركز كوم حمادة.

كما تم ضبط صاحب ثلاجة لحفظ المواد الغذائية كائنة بشارع المعهد، مركز دمنهور، لحيازته كمية (348) كيلو جبن بيضاء ورومى منتهية الصلاحية، وتحرر المحضر 22284/2015 جنح مركز دمنهور.

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