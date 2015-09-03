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«رئاسة الحرمين» تطلق حملة «الفخر» بخدمة ضيوف الرحمن

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    يدشن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، في ال23 من الشهر الجاري، فعاليات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لموسم حج هذا العام، بالتوسعة الثالثة.

ويطلق سموه حملة الرئاسة لهذا العام والتي تحمل عنوان "خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا" في عامها الثالث، التي تسلط الضوء على منظومة الخدمات التي تقدمها الرئاسة وتبرز الوجه الحضاري المشرق في هذا المجال، مؤكدة التفاني في خدمة الحجاج وتيسير أمورهم وتقديم الخدمات لهم بأسلوب راق وتعامل حسن وخلق جميل.

وسيطلع أمير المنطقة، على خطة الرئاسة واستعداداتها لموسم الحج، التي تشمل خمسة محاور رئيسة منها المحور العلمي والإرشادي والتوجيه، والمحور الخدمي، ومحور الصيانة والتشغيل، والمحور الإعلامي والتقني، وورشة العمل الأمني "ومن دخله كان آمنا"؛ لتعزيز الجوانب الأمنية وتحقيق الحس الأمني لجميع قاصدي الحرمين الشريفين.

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