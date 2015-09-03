الغيداني: أملك 12 مزرعة تنتج 6000 كيلو غرام من التمور يومياً

قال تاجر التمور الشاب محمد بن هزاع الغيداني انه يملك 12 مزرعة في مدن مختلفة من منطقة القصيم وانه يجلب يوميا بين 4500 كلغم و6000 كلغم من التمور الى سوق تمور عنيزة وأضاف في حديثه ل(الرياض) امارس تجارة التمور منذ ستة أعوام ومع مكاسب اول يوم المشجعة تضاعف حماسي وتوسع نشاطي عاما بعد اخر وفتحت المجال امام كثير من أبناء اسرتي وغيرهم من الشباب لمشاركتي وبحمد الله وفضله ننهي كل موسم بمكاسب جيدة.. الغيداني اضاف: يؤلمني ان لا ارى تضاعف اعداد الشباب وسط سوق التمور وتفويت الفرصة عليهم بالكسب الجيد فى فترة قصيرة واتمنى ان ارى المزيد من الشباب كون سوق التمور فرصة حقيقية للكسب الحلال والمهم الصبر في البداية وعدم الاستعجال فى الشراء او البيع ولن يأخذ الامر سوى ايام قليلة وبعدها الانطلاقة الى افق ارحب فى مجال تجارة التمور.

جدير بالذكر ان ركن تمور الغيداني كان احد الاركان التى حظيت بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ابان رعاية سموه ليوم التمور السبت الماضي.