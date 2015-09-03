23 مشروعاً بلدياً في مختلف المناطق والمحافظات بتكلفة 900 مليون ريال

وقع وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ عقود 23 مشروعاً بلدياً، اشتملت على مشاريع لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار، ومشاريع تنفيذ أعمال البنية التحتية لعدد من مخططات المنح وتطوير أحياء سكنية، وتوريد وتركيب محطات الكهرباء، وإنشاء عدد من المباني والمرافق البلدية، وإقامة عدد من الحدائق وممرات المشاة والملاعب والساحات البلدية بتكلفة إجمالية بلغت 921,878,260 ريالاً.

واشتملت العقود على تنفيذ شبكات لتصريف مياه الأمطار بمخططات شمال مكة، ودرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بالجموم بمكة، وتوقيع عقود درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بالمحور الجنوبي وعدد من محافظات جدة، وتوقيع عقدي درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار ببيش وضمد بجازان، وعقد تنفيذ الخطة التطويرية الشاملة لوادي السلي، وبلغت التكلفة الإجمالية لتلك المشاريع 318,523,627 ريالاً.

وفي مجال الإنشاءات تم توقيع عقد إنشاء المركز الإداري لبلدية الحائر بالرياض، وتوقيع عقدي إنشاء مباني ومرافق لأمانة نجران وبلدية شرورة، إضافة إلى توقيع عقد تحسين وتطوير مداخل محافظات منطقة نجران، وبلغت التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع 289,358,167 ريالاً.

أما ما يخص قطاع الأراضي وتطويرها فقد وقع الوزير عقد تنفيذ مخططات المنح بجدة، وعقدي تطوير الأحياء مكتملة الخدمات بمدينة المبرز وقراها والهجر التابعة لها، وعقد تطوير وتنمية مخططات المنح بضاحية الملك فهد بالدمام، وعقد تنفيذ أعمال البنية التحتية لسوق الفحم والحطب بالقصيم، وبلغ إجمالي تكلفة هذه المشاريع 180,485,610 ريالات.

فيما شملت مشاريع إنشاء الحدائق والمتنزهات والساحات البلدية والملاعب وممرات المشاة، توقيع عقدين لإنشاء حدائق وساحات وممرات مشاة في مكة المكرمة ونجران، بالإضافة إلى مشروع حماية وتحسين الواجهات البحرية في جازان بتكلفة إجمالية بلغت 116,410,256 ريالاً.

فيما شملت عقود الخدمات توريد وتركيب محطة كهربائية لمبنى أمانة جدة، وتوقيع عقد توريد عدد من المركبات الكهربائية لنقل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في المشاعر المقدسة، إضافة إلى توقيع عقد إصدار وإعداد الأدلة التنظيمية وإجراءات العملية الانتخابية وورش عمل التدريب المتعلقة بها، وعقد للتدريب على كود البناء السعودي، بتكلفة إجمالية بلغت 8,100,600 ريال.