٦٧٩ مرشحاً ومرشحة في الانتخابات البلدية في الرياض

واصلت المراكز الانتخابية بمنطقة الرياض ومحافظاتها ومدنها ومراكزها ولليوم الثالث تسجيلها للمرشحين والمرشحات للانتخابات البلدية في دورتها الثالثة.

واستقبلت أمس الاول (90) مرشحاً ومرشحة، حيث بلغ اجمالي عدد المرشحين والمرشحات (679) مرشحاً ومرشحة.

فيما بلغ اجمالي الناخبين بشكل عام في منطقة الرياض ومحافظاتها ومراكزها منذ بداية الدورة الثالثة وحتى تاريخ الثلاثاء الماضي (30838) ناخباً وناخبة.

وتفاوت حضور المرشحين والمرشحات من مركز انتخابي الى آخر داخل مدينة الرياض وخارجها مابين جيد ومقبول ومتوسط نسبياً.

وستستقبل المراكز الانتخابية المواطنين والمواطنات وبشكل يومي من الساعة الرابعة عصراً وحتى التاسعة مساء عدا يوم الجمعة.

يشار إلى أن هذه المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية يتم خلالها تسجيل أسماء من يرغب في الترشح لعضوية المجلس البلدي وتنطبق عليه الشروط النظامية.