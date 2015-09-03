وزير الصحة واقفاً على جاهزية مرافق المدينة المنورة: نحن على أهبة الاستعداد

تفقد وزير الصحة م. خالد بن عبدالعزيز الفالح، عددا من المرافق الصحية العاملة في موسم الحج بالمدينة المنورة، شملت مركزي المطار والصافية ومستشفى الملك فهد، ومرافق أخرى تخدم زوار المسجد النبوي.

وعقد الفالح، اجتماعاً مع أعضاء اللجان العاملة في موسم الحج، أكد فيه اكتمال جاهزية الوزارة لحج هذا العام، وقال: "وزارة الصحة تتأهب في حج كل عام وبشكل عالٍ جداً، لتسخير قطاعاتها بالمملكة لخدمة الحجيج"، مضيفاً "تجتمع اليوم لجان الحج للمرة الأولى في تاريخ وزارة الصحة بالمدينة المنورة، نظراً لكثافة الأعداد المتوافدة، نحن على أهبة الاستعداد على كامل الأصعدة لأي أمور طارئة، وجاهزون للتصدي لأي حالات وبائية واحتوائها".

ونوه إلى أن جزءا كبيرا من الاستعداد هو التوعية الصحية التثقيفية للحجاج القادمين من خارج المملكة وحجاج الداخل، التي تعكف وزارة الصحة على تفعيلها من خلال مختلف القنوات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي.