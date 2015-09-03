أخبار عاجلة

ضبط 6.500 طن أرز شعير قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية -
في دبي.. معلمة تنقذ طفلة من تحرش سائق حافلة المدرسة -
اليوم.. الأهلي يواجه بتروجيت لتأكيد صدارته للدوري -
8 الصبح - هالة الزغندي مؤلفة مسلسل حجر جهنم تكشف عن اسباب تخوفها من ممثلات المسلسل -
8 الصبح - مؤلفة "مسلسل حجر جهنم" هالة الزغندي تكشف عن أسباب خروج المسلسل من سباق رمضان -
8 الصبح -حفل زفاف النجمة كارمن سليمان على الملحن مصطفى جاد بحضور عدد كبير من النجوم -
8 الصبح - كاميرا 8 الصبح فى العرض الخاص لفيلم "بنك الحظ" ورأي نجوم الفن في الفيلم ..؟ -
ارتفاع حصيلة ضحايا السيول الوحلية في كولومبيا إلى أكثر من 300 قتيل -
ميسي يقود برشلونة للفوز على اشبيلية بثلاثية .. تقرير -
8 الصبح - مدرب الزمالك الجديد يصرح : "متسالونيش" عن الدوري الموسم الحالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

وزير الصحة واقفاً على جاهزية مرافق المدينة المنورة: نحن على أهبة الاستعداد

Google+ Print
وزير الصحة واقفاً على جاهزية مرافق المدينة المنورة: نحن على أهبة الاستعداد وزير الصحة واقفاً على جاهزية مرافق المدينة المنورة: نحن على أهبة الاستعداد

    تفقد وزير الصحة م. خالد بن عبدالعزيز الفالح، عددا من المرافق الصحية العاملة في موسم الحج بالمدينة المنورة، شملت مركزي المطار والصافية ومستشفى الملك فهد، ومرافق أخرى تخدم زوار المسجد النبوي.

وعقد الفالح، اجتماعاً مع أعضاء اللجان العاملة في موسم الحج، أكد فيه اكتمال جاهزية الوزارة لحج هذا العام، وقال: "وزارة الصحة تتأهب في حج كل عام وبشكل عالٍ جداً، لتسخير قطاعاتها بالمملكة لخدمة الحجيج"، مضيفاً "تجتمع اليوم لجان الحج للمرة الأولى في تاريخ وزارة الصحة بالمدينة المنورة، نظراً لكثافة الأعداد المتوافدة، نحن على أهبة الاستعداد على كامل الأصعدة لأي أمور طارئة، وجاهزون للتصدي لأي حالات وبائية واحتوائها".

ونوه إلى أن جزءا كبيرا من الاستعداد هو التوعية الصحية التثقيفية للحجاج القادمين من خارج المملكة وحجاج الداخل، التي تعكف وزارة الصحة على تفعيلها من خلال مختلف القنوات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية