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«التخطيط العمراني» تعتمد الحيّز المعدل لمدينة الإسماعيلية .. و أحوزة عزب ٦ مراكز فى ٣ محافظات

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«التخطيط العمراني» تعتمد الحيّز المعدل لمدينة الإسماعيلية .. و أحوزة عزب ٦ مراكز فى ٣ محافظات «التخطيط العمراني» تعتمد الحيّز المعدل لمدينة الإسماعيلية .. و أحوزة عزب ٦ مراكز فى ٣ محافظات

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، إعتماد الحيز العمراني لعزب ٦ مراكز في ٣ محافظات هي الإسماعيلية، والفيوم، والشرقية، بجانب إعتماد الحيز المعدل لمدينة الإسماعيلية.

وقال الدكتور عاصم الجزار، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، فى تصريحات صحفية، إنه تم إعتماد الحيز العمرانى المعدل لمدينة الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية، والحيز العمرانى المعدل لقرية صنعاء بمحافظة الوادى الجديد، إضافة إلى الحيز العمرانى لعزب مركز طامية بمحافظة الفيوم، و لعزب مركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية.

وأضاف الجزار : ” تم أيضا إعتماد الحيز العمرانى لعزب مراكز ( الإسماعيلية، التل الكبير، أبو صوير، فايد ) بمحافظة الإسماعيلية، وخرائط الحيز العمرانى لعزب مراكز ( الإبراهيمية، الحسينية، أولاد صقر ) بمحافظة الشرقية.

وأشار رئيس هيئة التخطيط العمراني، إلى أن إعتماد هذه الأحوزة العمرانية، تأتي فى إطار أعمال اللجنة الدائمة المشكلة بالقرار الوزاري رقم (36) لسنة 1993 والمختصة بمراجعة، وإعتماد الأحوزة العمرانية لمدن وقرى الجمهورية، والمعدل بالقرار الوزارى رقم (58) لسنة 2002 لدراسة، ومراجعة مقترح الكردونات لمدن الجمهورية.

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