مساعد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة يصل القاهرة

وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، مساعد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا “كارلوس لوبيز” في زيارة للقاهرة خلالها فى في أعمال الاجتماع الوزاري السادس والتسعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية،

ويرأس مساعد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة حلقة دراسية تقام على هامش الاجتماع للإعلان عن نتائج التقرير الاقتصادي عن أفريقيا لسنة 2015 “تحقيق التصنيع عبر التجارة”، حيث يتطرق هذا التقرير للسبيل الذي يمكن به للتجارة الإقليمية أن تدعم التصنيع في البلدان وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية.

ويوصي التقرير على وجه الخصوص البلدان الإفريقية بمواصلة الاهتمام بإنشاء المؤسسات القوية، واعتماد استراتيجيات الاستثمار في الرأسمال البشري، والسياسة التصنيعية التدريجية والتنسيق المتزايد للسياسات الوطنية ذات الصلة بالتجارة.

وعلى الصعيد القاري، يدعو التقرير أيضا إلى اعتماد الاستراتيجيات التجارية الإفريقية وتفعيل المنطقة القارية للتجارة الحرة من أجل تعزيز التجارة ودعم التصنيع في القارة .