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محاكمة 11 إخوانيًا في حرق كنيسة مار جرجس بسوهاج

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محاكمة 11 إخوانيًا في حرق كنيسة مار جرجس بسوهاج محاكمة 11 إخوانيًا في حرق كنيسة مار جرجس بسوهاج

وسط تشديدات أمنية مكثفة وصل الى قاعة محكمة جنايات سوهاج عناصر جماعة الاخوان المتهمين فى أحداث العنف والشغب والاشتباك بالأسلحة النارية مع قوات  الشرطة ومقاومة السلطات ، والإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة ، عقب أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس من عام 2013 والمتهم فيها 119 إخوانى بينهم 68 محبوسين وذلك بعد أن أنهت المحكمة أستكمال المرافعات والسماع للشهود فى جلسة 5 مايو الماضى.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمدي عبد العزيز رئيس محكمة جنايات سوهاج.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين فى تحقيقات القضية حرق كنيسة مار جرجس، والتحريض على العنف ، والقتل والشروع فى القتل ، والتخريب ، والانضمام لجماعة   محظورة من شأنها الإضرار بالسلم والأمن العام ، والإتلاف العمدي للممتلكات  العامة والخاصة وحرقها ، والتجمهر، واستعمال القوة وإطلاق الرصاص الحي علي   قوات الشرطة ، ومقاومة السلطات ، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء وذخائر وزجاجات  مولوتوف ، وترويع المواطنين ، وتهديد أمن وسلامة المجتمع .

كما وجهت النيابة للمتهمين تهم الاعتداء على دور العبادة المسيحية وإتلاف  وإحراق سيارات الشرطة وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص والشروع فى السرقة  والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة والمحال التجارية والتحريض على العنف  والتخريب وترويع المواطنين.

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