أهالى قرية بالشرقية يقطعون الطريق لمدة 7 ساعات للمطالبة بالقبض على بلطجية

واصل أهالى قرية منشأة ناصر مركز أولاد صقر محافظة الشرقية التجمهر وقطع الطريق العام أولاد صقر كفر صقر لمدة تجاوزت الـ7 ساعات.

وأكد الأهالى أن عددا من قيادات أمنية بمديرية أمن الشرقية على رأسهم اللواء أحمد عاصم والعميد أحمد عبد العزيز وصل للتفاوض وإقناع الأهالى بفتح الطريق دون جدوى ولم يستمع الأهالى لهم مطالبين بعدم فتح الطريق إلا بعد إلقاء القبض على البلطجية.

وكان أهالى منشأة ناصر بمركز أولاد صقر محافظة الشرقية قد قطعوا طريق كفر صقر أولاد صقر العام فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس بسبب إصابة أحد أبناء القرية بطلق نارى عشوائى بعد أن أطلق عدد من البلطجية عددا من الأعيرة النارية بقصد السرقة على حد قولهم وتجمع الأهالى ففر البلطجية هاربين وأصيب أحد شباب القرية بإصابات بالغة وتم نقله لمستشفيات جامعة الزقازيق مما جعل أهالى وشباب القرية قرروا عدم فتح الطريق إلا بعد إلقاء الأمن القبض على العناصر البلطجية بالمنطقة.

أهالى قرية يقطعون الطريق بالشرقية للمطالبة بالقبض على بلطجية أصابوا شابا

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"أمن الشرقية" يتفاوض مع أهالى قرية منشأة ناصر لفتح الطريق

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