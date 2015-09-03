بالأسماء.. 13 راغبا فى الترشح يتقدمون بأوراقهم فى اليوم الثانى بدمياط

تقدم 13 راغباً فى الترشح للبرلمان فى دمياط بأوراق ترشحهم، أمس الأربعاء، فى اليوم الثانى من فتح باب تلقى الطلبات، ليرتفع عدد المرشحين بعد انتهاء اليوم الثانى إلى 72 مرشحاً.

وراغبو الترشح هم: فى الدائرة الأولى مركز وبندر دمياط تقدم كل من على مسعد الدمياطى وأيمن على عبد المطلب وعصام الدين الهندى والسيد عبده الريدى ونبيل محمد إبراهيم ومحمد رضا تعلب ومحمد عبده رزق والدائرة الثانية (كفر سعد وكفر البطيخ) تقدم كل من سيف الدين عبد الكريم ومحمد عبد الرازق أحمد.

ومن الدائرة الثالثة (فارسكور والزرقا) ترشح كل من رفقى على الصوالحى (حزب المؤتمر) وطارق عبد الهادى (حزب الوفد) ومحمد إبراهيم مغازى ومحمد السعيد الأسود.