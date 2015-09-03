محافظ أسيوط يعقد أول لقاء دورى بالمواطنين ويعد بحل جميع مشاكلهم

عقد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط أمس أول لقاء دورى لخدمة المواطنين للاستماع إلى شكواهم ومطالبهم وإيجاد حلول لها، فى إطار تواصل فعال ومباشر مع المواطنين وذلك بحضور اللواء السيد سعيد سكرتير عام مساعد المحافظة ومنيرة بكرى مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة ووكلاء الوزارات ورؤساء المراكز.

استمع المحافظ خلال اللقاء إلى الشكاوى المقدمة من الحاضرين والمتعلقة بقطاعات التربية والتعليم والصحة ومياه الشرب والتموين خاصة المسائل المتعلقة بتراخيص المخابز، فى إطار المنظومة الجديدة، حيث كان المحافظ وافق على تشكيل لجنة لحصر العزب والمناطق البعيدة لدراسة احتياجاتها من المخابز ضمن شروط أقدمية الطلبات المقدمة وتوافر مقومات التشغيل الفعلى وشرط المسافة بين كل مخبز بحيث لا يقل عن 500 متر.

>ووعد المحافظ بإزالة جميع الإشغالات والتعديات خلال فترة قصيرة، مشيراً إلى أنه أحد فوق القانون وأن من له مظلمة سوف يحصل على حقه وسيتم حصر جميع المشاكل التى تم عرضها وعمل قائمة بها لمتابعة حلها أولا بأول .

>كما أمر المحافظ بصرف إعانات مالية لحالة إنسانية ولأخرى تضررت من هدم بيتها ووافق على علاج بعض المرضى على نفقة الدولة.

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