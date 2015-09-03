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غرق زورق قبالة سواحل ماليزيا وعلى متنه 100 شخص

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غرق زورق قبالة سواحل ماليزيا وعلى متنه 100 شخص غرق زورق قبالة سواحل ماليزيا وعلى متنه 100 شخص
قالت السلطات البحرية فى ماليزيا اليوم الخميس إن زورقا يحمل نحو 100 شخص غرق قبالة السواحل الغربية للبلاد قرب مضيق ملقة.

وذكر متحدث باسم وكالة الملاحة البحرية الماليزية أنه لم يتضح بعد حجم الخسائر البشرية الناجمة عن الحادث الذى وقع بالقرب من منطقة ساباك بيرنام فى ولاية سيلانجور أغنى ولايات ماليزيا.

وأضاف المتحدث أن الوكالة أرسلت فريق إنقاذ صباح اليوم الخميس بعد نداء استغاثة من الصيادين لكن الفريق لم يعد بعد.

وذكرت تقارير إعلامية أن الزورق كان يقل مهاجرين غير شرعيين لكن لم يكن بوسع مسؤولى الملاحة البحرية تأكيد ذلك.
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