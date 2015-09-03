ارتفاع عدد قتلى حادث مسجد "المؤيد" فى صنعاء إلى 32 شخصا

صنعاء /أ ش أ/



> ارتفع عدد قتلى التفجيرين اللذين استهدفا مسجد المؤيد بحى الجراف معقل جماعة أنصار الله الحوثيين فى صنعاء مساء أمس الأربعاء إلى 32 قتيلا و89 جريحا فى محصلة شبه نهائية للحادث.

>وصرح مصدر طبى لـوكالة الأنباء اليمنية فى صنعاء التى يسيطر عليها الحوثيون، بأن عدد القتلى مرشح للارتفاع بسبب الحالات الحرجة للمصابين، بالإضافة إلى النقص فى الأدوية التى تعانى منها المستشفيات.

>وأدى الحادث إلى أضرار كبيرة بالمسجد وعدد من المنازل المجاورة له.

>وكان انتحارى قد فجر نفسه فى المسجد أثناء صلاة المغرب أمس وبعدها بقليل انفجرت سيارة مفخخة أمام المسجد أثناء قيام المواطنين بعمليات إنقاذ المصابين.

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