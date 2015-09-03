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الصليب الأحمر يحذر من انتشار أوبئة فى سوريا بسبب شبكات المياه

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الصليب الأحمر يحذر من انتشار أوبئة فى سوريا بسبب شبكات المياه الصليب الأحمر يحذر من انتشار أوبئة فى سوريا بسبب شبكات المياه

جنيف /أش أ/


> قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن المياه فى سوريا التى لحقت بها أضرار بالغة من جراء التفجيرات والقصف معرضة لخطر الانهيار مع استمرار الحرب الأهلية وهو ما يزيد من خطر انتشار التيفويد أو الكوليرا.
>ونقل راديو (سوا) الأمريكى اليوم الخميس، عن منسق عمليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر للشرق الأدنى والشرق الأوسط باتريك هاملتون قوله "الآن فى ظل مشاكل الكهرباء والأضرار التى لحقت بها نتيجة للصراع هناك خطر أن تبدأ تلك الشبكات الكبيرة فى الانهيار بشكل دائم أو لا يمكن إصلاحه".
>وأضاف هاملتون "خلال العامين القادمين يحتمل أن نرى فى مدن مثل حلب زيادة تلك الأوبئة الصحية الكبيرة والتى لم نشهدها فى هذا السياق حتى الآن مثل التيفويد والكوليرا وهكذا".
>وقال هاملتون "سينتهى الأمر الى وجود أوبئة ضخمة تؤدى فى نهاية المطاف إلى القضاء على قطاعات كبيرة من الشعب".
>وأضافت اللجنة أن إمدادات المياه تنقطع لأيام فى المرة الواحدة عن الملايين فى حلب ودمشق وهو أسلوب تستخدمه كل الأطراف المتحاربة لممارسة السيطرة فى المدن المقسمة.
>وساعد عمال الإغاثة بالصليب الأحمر المهندسين على إصلاح وصيانة محطات الضخ المتهالكة فى أجزاء مختلفة من سوريا منذ بدء الصراع فى مارس 2011.
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