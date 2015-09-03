«السيسي» ورؤساء 29 دولة يشاركون الصين في احتفالات الذكرى الـ70 للنصر

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، والرئيس الصينى شى جين بينغ، ورؤساء 29 دولة العرض العسكرى الضخم الذى أجرته الصين كجزء من احتفالاتها بالذكرى الـ70 للانتصار فى الحرب العالمية الثانية.

جاء ذلك فى ميدان “تيآننمن” الشهير بقلب العاصمة الصينية بكين، وكان الزعماء الـ30 ومعهم الرئيس الصينى وزوجته التقطوا صورة تذكارية لهذا الحدث الكبير.

وأعلن الرئيس الصينى شى جين بينغ، فى الخطاب الذى ألقاه قبل بدء العرض العسكرى الضخم، الذى تجريه بلاده كجزء من احتفالاتها بالذكرى الـ70 للانتصار فى الحرب العالمية الثانية، أن الصين ستقوم بخفض عدد جنودها فى جيش التحرير الصينى بـ300 ألف جندى.

وتركزت كلمة شى جين حول تمسك الصين الدائم بالسلام وعدم سعيها للهيمنة أو التوسع، وعدم رغبتها فى تعريض أى دولة أو شعب آخر فى العالم لنفس التجربة المأساوية التى تعرضت لها خلال حربها ضد الفاشية لمدة 14 عامًا، والتى انتهت بتغلبها على العدوان اليابانى ودحره وكسر نزعته العسكرية وإنهاء استعباده للصين.

وقال إن هذا الانتصار الصينى الذى فقدت فى سبيله دماء الملايين من أبنائها، وحدد مكانة الصين فى العالم، وفتح أفاقًا مشرقة للأمة الصينية ومسيرة جديدة لإعادة الحياة للصين بدعم واسع من العالم.

وقال فى معرض خطابه، إن الصين الدولة العريقة التى تعود حضارتها إلى نحو 5 آلاف عام ستسهم بكل ما تستطيعه فى سبيل تقدم البشرية ونهضة الحضارة الإنسانية، مؤكدًا أن جيش التحرير الشعبى الصينى هو جيش للشعب ولحماية أمن وسلام الوطن والحفاظ على السلام العالمى.

وأضاف أن من مروا بتجربة الحرب يقدرون معنى السلام، معربًا عن أسفه من أنه وبالرغم مما رآه العالم من معاناة خلال الحرب العالمية، فإنه لا يزال هناك حروب، وأكد أن السلام يحتاج دائمًا لجهود دؤوبة لتحقيقه والحفاظ عليه.

ودعا شى جين، الجميع فى العالم للعمل على الحفاظ على السلام، قائلًا: “إن على الجميع أن يدركوا أن للبشر مصير مشترك، وأن الحروب والأحقاد لا تؤدى إلا للخراب، وأن الطريق الصحيح هو التعاون بين الجميع فى سبيل السلام والحفاظ على ميثاق الأمم المتحدة”.

أ ش أ