الأرصاد : طقس اليوم حار على الوجه البحري والعظمى بالقاهرة 37

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس، معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا معتدل ليلًا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على سيناء وشمال وجنوب الصعيد، وعلى خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى إضراب الملاحة البحرية هناك.

أما حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى مترين، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر مضطرب وارتفاع الموج فيه مابين مترين إلى 3 أمتار، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 24 37

الإسكندرية 26 33

> مطروح 21 32

> بورسعيد 25 32

> دمياط 20 32

> بلطيم 26 33

> الإسماعيلية 24 38

> السويس 26 37

> العريش 23 34

> نخل 20 37

> طابا 24 37

> الطور 29 35

> مرسى علم 28 37

> الغردقة 29 37

> شرم الشيخ 28 37

> رفح 23 33

> كاترين 18 34

> سيوة 22 39

> المنيا 23 39

> الفيوم 23 38

> رأس سدر 25 37

> أبوسمبل 27 42

> وسط الدلتا 25 37

> أسيوط 23 39

> سوهاج 24 39

> الأقصر 24 41

> أسوان 27 42

> شلاتين 28 39

> حلايب 31 36

> الوادى الجديد 25 41

> قنا 24 43

> نويبع 29 38

> السلوم 24 31.

أ ش أ