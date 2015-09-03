"تموين الأقصر" تتسلم 170 ألفا و237 استمارة تعديل بيانات وتمد التسجيل

واصلت مديرية التموين بمحافظة الأقصر أعمالها فى تعديل بيانات البطاقات التموينية، بإضافة المواليد الجدد وإزالة الوفيات، واستقرت على مد فترة التسجيل حتى شهر سبتمبر المقبل، والتى كان من المقرر أن تنتهى نهاية الشهر الحالى.

ومن جانبه، صرح سيد أحمد الطاهر وكيل مديرية التموين بالأقصر، إن عدد الاستمارات التى تقدم بها المواطنون على مستوى بمحافظة الأقصر، لتعديل بياناتهم، إلى 170 ألفًا و237 استمارة، حيث تم التأكد من صحة البيانات التى تقدم بها المواطنون لإضافة المواليد الجدد وتحديث البيانات، وإزالة أسماء المتوفين من قائمة البطاقات التموينية، والتى تم العمل بها خلال شهر أغسطس الحالى.